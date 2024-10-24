Наталья Орейро перепела хит Russian Girls к финалу сериала о группе «Комбинация»

Актриса и певица Наталья Орейро исполнила кавер на известный хит «Комбинации» Russian Girl. Клип на новую версию трека опубликовали на стриминг-сервисе Wink в поддержку одноименного сериала о музыкальной группе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии