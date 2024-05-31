"Известия": власти РФ обсуждают введение акциза на электроэнергию для майнинга

Правительство РФ прорабатывает вопрос введения акциза на электроэнергию для майнинга. Этот подход предполагает, что компании будут платить сбор в зависимости от расхода электричества на добычу криптовалют.
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