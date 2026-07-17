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Как ИИ можно использовать в предвыборной гонке

Как ИИ можно использовать в предвыборной гонке

Одной из главных тем обсуждения стала интеграция искусственного интеллекта в предвыборные процессы. Научит кандидата общению и напомнит об обещаниях Присутствующий на мероприятии специалист по ИИ, аналитик Владимир Суворов поделился результатами собственных исследований.

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