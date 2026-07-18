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Фото-Мир и обо всем...

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Остались навсегда: сколько трупов дрейфует в космосе

Остались навсегда: сколько трупов дрейфует в космосе

Голливуд внушил нам устойчивый образ одинокого скафандра, медленно уплывающего в черноту. Но сколько раз такое происходило в действительности? Кого считают погибшим в космосе? Чтобы гибель официально считалась произошедшей в космосе, человек должен умереть выше линии Кармана.

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