Остались навсегда: сколько трупов дрейфует в космосе

Голливуд внушил нам устойчивый образ одинокого скафандра, медленно уплывающего в черноту. Но сколько раз такое происходило в действительности? Кого считают погибшим в космосе? Чтобы гибель официально считалась произошедшей в космосе, человек должен умереть выше линии Кармана.