Российские ученые нашли новый способ терапии саркомы Юинга

Новый подход к терапии рецидивирующей саркомы Юинга, поражающей подростков, разработали молодые ученые из Группы экспериментальной биотерапии и диагностики Института регенеративной медицины Сеченовского университета Минздрава РФ.
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