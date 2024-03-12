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Российские ученые нашли новый способ терапии саркомы Юинга

Российские ученые нашли новый способ терапии саркомы Юинга

Новый подход к терапии рецидивирующей саркомы Юинга, поражающей подростков, разработали молодые ученые из Группы экспериментальной биотерапии и диагностики Института регенеративной медицины Сеченовского университета Минздрава РФ.

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