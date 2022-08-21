Дрозд назвал главные причины победы Усика в чемпионском бою

Единоборства , 21 авг, 06:30 0 Дрозд назвал главные причины победы украинца Усика в чемпионском бою против Джошуа Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC отметил, что следующим соперником Александра Усика должен стать непобежденный чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри Александр Усик и Энтони Джошуа (Фото: Getty Images/Fotobank) Скорость и техника Александра Усика помогли ему одержать победу в чемпионском поединке с Энтони Джошуа, заявил «РБК Спорт» экс-чемпион мира по боксу по версии WBC (2014–2016) и спортивный функционер Григорий Дрозд.