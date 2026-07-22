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ТАСС

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В Москве открылась выставка к 100-летию конструктора Чернявского

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Выставка, посвященная 100-летию конструктора, под чьим руководством был создан ряд спутниковых информационных систем, Григория Чернявского, открылась в Российском государственном архиве научно-технической документации, передает корреспондент ТАСС.

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