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Свет под книжной обложкой.

Свет под книжной обложкой.

14 марта в нашей стране отмечается День православной книги, который проводится для привлечения интереса к православной литературе и олицетворяет признание огромного значения духовного в нравственном воспитании людей, приобщении их к христианской традиции.

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