Власти РТ подписали некролог в связи со смертью Аксана Загитова

Общественность Татарстана понесла тяжелую утрату. Об этом сообщили власти РТ в своем некрологе в связи со смертью ветерана госуправления республики, заслуженного работника сельского хозяйства Республики Татарстан Аксана Загитова.
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