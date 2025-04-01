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Россиян предупредили о набирающем обороты способе мошенничества

Россиян предупредили о набирающем обороты способе мошенничества

Среди злоумышленников начал набирать обороты новый способ мошенничества. Чтобы обмануть свою жертву, аферисты подделывают видеосообщения — так называемые «кружки», сообщила эксперт направления "Народный фронт.

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