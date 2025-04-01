Россиян предупредили о набирающем обороты способе мошенничества

Среди злоумышленников начал набирать обороты новый способ мошенничества. Чтобы обмануть свою жертву, аферисты подделывают видеосообщения — так называемые «кружки», сообщила эксперт направления "Народный фронт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии