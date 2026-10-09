«Арсенал Тула» «Спартак Кострома»: стартовые составы команд на матч Лиги PARI (Первой лига), 9 октября 20...

«Арсенал Тула» и «Спартак Кострома» объявили стартовые составы на матч Лиги PARI, который состоится 9 октября 2026 года на стадионе «Спартак».
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