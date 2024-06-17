Маск: в перспективе телефоны заменят мозговые импланты

москва, 17 июн — риа новости. в обозримом будущем люди перестанут использовать телефоны, вместо них для общения будут применяться мозговые импланты, сообщил американский предприниматель и миллиардер илон маск в социальной сети x.
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