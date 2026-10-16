Согласно постановлению OFAC, до 00:01 по времени Восточного побережья 24 апреля 2027 года разрешены ранее запрещённые транзакции с участием Lukoil International GmbH (LIG) и организаций, в которых LIG владеет 50% или более долей, включая Lukoil North America LLC и Lukoil Americas Corporation.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Госдума одобрила ...
- Елене Пресняковой...
- Президент Эстонии...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым