Согласно постановлению OFAC, до 00:01 по времени Восточного побережья 24 апреля 2027 года разрешены ранее запрещённые транзакции с участием Lukoil International GmbH (LIG) и организаций, в которых LIG владеет 50% или более долей, включая Lukoil North America LLC и Lukoil Americas Corporation.