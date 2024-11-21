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В Казани стартовал первый открытый гуманитарный форум «Казань за СВОих»

В Казани стартовал первый открытый гуманитарный форум «Казань за СВОих»

В казанском КЦ «Московский» стартовал первый открытый гуманитарный форум «Казань за СВОих». Мероприятие объединило на одной площадке волонтеров, власть и бизнес для усовершенствования организации помощи участникам специальной военной операции.

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