В Казани стартовал первый открытый гуманитарный форум «Казань за СВОих»

В казанском КЦ «Московский» стартовал первый открытый гуманитарный форум «Казань за СВОих». Мероприятие объединило на одной площадке волонтеров, власть и бизнес для усовершенствования организации помощи участникам специальной военной операции.
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