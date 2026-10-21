Матвей Сафонов с трофеем Лиги чемпионов УЕФА, 30 мая 2026 года © Phil Noble/ReutersГолкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов получил шесть баллов из десяти возможных за игру третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» по мнению редакции газеты L'Equipe.