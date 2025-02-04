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Умер 79-летний рязанский архитектор Леонид Воронин

Умер 79-летний рязанский архитектор Леонид Воронин

Леониду Воронину было 78 лет, он умер 2 февраля, перед этим долго болел. Коллеги отзываются об архитекторе как о специалисте с богатой профессиональной биографией и выражают соболезнования его семье и близким.

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