Инструкция по действиям при появлении в небе беспилотника: как спасти вашу жизнь Ирина ОрлонскаяВ нынешнее время беспилотники могут использоваться в различных целях, включая развлечение, коммерческие цели и наблюдение.
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