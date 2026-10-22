Музыкант из Алексина, 39-летний Сергей Ашихмин, который начинал карьеру с "Фабрики звезд", примет участие в новом телепроекте "Три острова", премьера которого состоится 8 ноября на телеканале СТС.
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