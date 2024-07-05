Так выглядит самый сложный лабиринт в мире Максим МорозовИспользуя принципы фрактальной геометрии в сочетании с элементами шахмат, группа британских и швейцарских ученых под руководством Феликса Фликера из Университета Бристоля разработала самый запутанный лабиринт из всех, когда-либо созданных.
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