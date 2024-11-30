Откройте для себя секреты корейских женщин: как ухаживать за кожей лица

Иллюстративное фото: Getty Кожа кореянок, как правило, выглядит безупречно: идеально гладкая, чистая, ну просто фарфоровая! Это не значит, что все девочки восточноазиатской страны рождаются исключительно с безупречными данными.
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