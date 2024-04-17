"Ъ": грузоперевозки из Китая в Россию с начала года упали на 10% из-за санкций

Объем грузоперевозок из Китая в Россию по итогам первого квартала сократился на 10% из-за трудностей с оплатой на фоне санкций США, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на директора по развитию бизнеса SOTA Logistic Игоря Чернышева.
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