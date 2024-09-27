Мошенникам - бой: Центробанк РФ назвал количество ежедневно блокируемых банковских счетов

Сейчас крупные российские банки каждый день замораживают около 20 тыс. подозрительных переводов. А 25 июля 2024 года – в первый же день действия нового закона РФ о возвращении банками клиентам украденных средств – были заморожены более 30 тыс.
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