Наводнение в Непале, атака ВСУ на автобус, признание Трампа: новости 26 августа

REUTERS/Stringer Разрушительное наводнение унесло жизни десятков людей в Непале, девять человек погибли при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР, а президент США Дональд Трамп признал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил после американских ударов.