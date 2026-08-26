Наводнение в Непале, атака ВСУ на автобус, признание Трампа: новости 26 августа

REUTERS/Stringer Разрушительное наводнение унесло жизни десятков людей в Непале, девять человек погибли при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР, а президент США Дональд Трамп признал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил после американских ударов.
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