Представлен Haval H7 для Европы: он оказался настоящим внедорожником

Обычно китайские компании при подготовке автомобилей к европейскому рынку лишь меняют их названия. Например, Lynk & Co 20 в Старом Свете превратился в Lynk & Co 02, а Geely Geome – в Geely EX2.
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