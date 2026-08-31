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5koleso.ru

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Представлен Haval H7 для Европы: он оказался настоящим внедорожником

Обычно китайские компании при подготовке автомобилей к европейскому рынку лишь меняют их названия. Например, Lynk & Co 20 в Старом Свете превратился в Lynk & Co 02, а Geely Geome – в Geely EX2.

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