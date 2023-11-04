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В Московском зоопарке изменился режим работы

В Московском зоопарке изменился режим работы

Увидеть животных можно с 09:00 до 17:00.В связи со скорым наступлением зимы изменился режим работы Московского зоопарка, теперь до 29 февраля увидеть животных можно с 9:00 до 17:00, сообщается на сайте зоопарка.

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