В Московском зоопарке изменился режим работы

Увидеть животных можно с 09:00 до 17:00.В связи со скорым наступлением зимы изменился режим работы Московского зоопарка, теперь до 29 февраля увидеть животных можно с 9:00 до 17:00, сообщается на сайте зоопарка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии