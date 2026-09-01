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Владимирские новости

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Реконструкция поликлиники в Карабаново снова без подрядчика

Реконструкция поликлиники в Карабаново снова без подрядчика

Изначально контракт на 96,2 млн рублей заключили в 2025 году, но к июлю 2026-го выполнено только 9,8% работ.

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