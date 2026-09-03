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Bitcoin Log Cycle Z-Score достиг максимума с ноября 2025 года

Индикатор Bitcoin Log Cycle Z-Score на Binance заметно восстановился и поднялся примерно до -0,20 — максимального значения с ноября 2025 года.

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