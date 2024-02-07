С кем из родственников астраханцы хотят работать меньше всего

Лишь один из трех астраханцев хотел бы трудиться в компании со своей второй половинкой. Аналитики портала Superjob решили узнать у наших земляков, насколько комфортно им работать с родственниками, и кого из них они точно не хотели бы видеть на службе.
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