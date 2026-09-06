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ВСУ перебросили женщин на оборонительные позиции под Харьковом

ВСУ перебросили женщин на оборонительные позиции под Харьковом

www.globallookpress.com/ Presidential Office of Ukraine Украинское командование начало комплектовать штурмовые группы погранотрядов ВСУ женщинами.

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