Обзор Gigabyte Aorus 12000: разогнанный PCI 5.0 SSD

Совсем недавно на нашем сайте вышел обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970. Он, как и любой другой доступный на рынке SSD с наиболее скоростным на данный момент интерфейсом, основывается на чипе Phison E26 — единственном доведённом до стадии массового производства контроллере SSD с поддержкой PCIe 5.