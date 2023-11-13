Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

158 подписчиков

Свежие комментарии

Обзор Gigabyte Aorus 12000: разогнанный PCI 5.0 SSD

Обзор Gigabyte Aorus 12000: разогнанный PCI 5.0 SSD

Совсем недавно на нашем сайте вышел обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970. Он, как и любой другой доступный на рынке SSD с наиболее скоростным на данный момент интерфейсом, основывается на чипе Phison E26 — единственном доведённом до стадии массового производства контроллере SSD с поддержкой PCIe 5.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх