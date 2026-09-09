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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яннис Адетокумбо купил особняк в пригороде Майами за 13,5 млн

Форвард Яннис Адетокумбо перешел в «Хит» в это межсезонье. Игрок приобрел особняк в элитном районе в пригороде Майами Пайнкрест.

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