Более ста представителей нижегородских НКО из 13 муниципалитетов приняли участие в выездных семинарах Дома народного единства

Более 100 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и волонтерских объединений Нижегородской области приняли участие в выездных семинарах, организованных Домом народного единства.
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