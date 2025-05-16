Всероссийские соревнования спецназа «Вызов» пройдут в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Четвертые всероссийские соревнования подразделений специального назначения «Вызов», в которых примут участие спецподразделения силовых ведомств и команды спортивно-стрелковых клубов, пройдут под руководством Федерации практической стрельбы Свердловской области на базе полигона «Свердловский» Центрального военного округа (ЦВО) с 22 по 25 мая в Екатеринбурге.