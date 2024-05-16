Новак и Цивилев рекомендованы Комитетом Госдумы на «энергетические» министерские должности Редакторская колонкаКандидатуры Александра Новака рекомендована комитетом Госдумы по энергетике на должность заместителя Председателя Правительства РФ.
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