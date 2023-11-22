"Детей как зверей натаскивают на сдачу ЕГЭ": В Госдуме разразился грандиозный скандал по поводу системы образования

Александр Какая разница,на что натаскивать.На ЕГЭ или на экзамены,как это было у нас в Союзе.В 10 классе только и делали,что штудировали билеты,благо они были одними и теми же из года в год.

Evgenija Palette Естественно. За один год ни одна наука не поменяется, что могло бы быть отражено в билетах...Вы не сдавали ЕГЭ... Сообщаю - три вопроса - 1, 2, 3... На поставленный вопрос надо назвать только номер ответа. Всё. Билет же предполагает хоть небольшую, но все-таки беседу... Да еще случаются дополнительные вопросы... И, стало быть, продолжение беседы... Есть разница? .