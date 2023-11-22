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"Детей как зверей натаскивают на сдачу ЕГЭ": В Госдуме разразился грандиозный скандал по поводу системы образования

"Детей как зверей натаскивают на сдачу ЕГЭ": В Госдуме разразился грандиозный скандал по поводу системы образования

Интересная жизнь с Vera Star На днях в Госдуме разразился грандиозный скандал, в результате которого всё закончилось взаимными обвинениями в безграмотности, с переходом на личности.

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Комментарии
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Александр
Какая разница,на что натаскивать.На ЕГЭ или на экзамены,как это было у нас в Союзе.В 10 классе только и делали,что штудировали билеты,благо они были одними и теми же из года в год.
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11 час.
Evgenija Palette
Естественно. За один год ни одна наука не поменяется, что  могло бы быть отражено в билетах...Вы не сдавали ЕГЭ... Сообщаю - три вопроса - 1, 2, 3...  На поставленный вопрос надо назвать только номер ответа. Всё. Билет же предполагает хоть небольшую, но все-таки беседу... Да еще случаются дополнительные вопросы...  И, стало быть, продолжение беседы... Есть разница?  .
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11 час.
Людмила Семенова
В 70-х мы билеты видели только за месяц перед экзаменами и вопросы в них касались тем, которые проходили в течение года. Где вы их штудировали, не знаю. А сегодня реально детей НАТАСКИВАЮТ как в угадайке, понимания сути явлений - 0!
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8 час.

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