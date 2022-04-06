«Оклахома» подписала двусторонний контракт с Мелвином Фрейзером

«Оклахома» подписала двустороннее соглашение с форвардом Мелвином Фрейзером (25 лет, 198 см), сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.

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