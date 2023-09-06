Пассажиров норвежского круизного лайнера поразила цена на предметы первой необходимости на борту судна.
26000 рублей за пачку салфеток: туристы возмущены ценами на круизном лайнере
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Георгий Михалев
https://www.youtube.com/watch?v=v_XBMIuWNeE
😂 В поезд покушать 35 кг еды вынесли туристы из отеля в Анталии. Импортозаместились!
YouTube
Ответить
8 час.
ГМ
Георгий Михалев
https://www.youtube.com/watch?v=36HDXIvnTfM
Русские воруют из отеля в Турции 2018. Туристка увозила из отеля полные чемоданы. Наши в Турции
YouTube
Ответить
8 час.
v chumakov
В этом прайсе, в нижней строке, написано, что за это придется заплатить по этим ценам, если Вы возьмёте с собой эти предметы из каюты. Если руки привыкли воровать, сидите дома.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии