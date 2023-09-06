26000 рублей за пачку салфеток: туристы возмущены ценами на круизном лайнере

Русские воруют из отеля в Турции 2018. Туристка увозила из отеля полные чемоданы. Наши в Турции

v chumakov

В этом прайсе, в нижней строке, написано, что за это придется заплатить по этим ценам, если Вы возьмёте с собой эти предметы из каюты. Если руки привыкли воровать, сидите дома.