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Как в Японии отмечают праздник девочек Хина мацури

Как в Японии отмечают праздник девочек Хина мацури

Март в Японии традиционно считается женским месяцем. 3 марта отмечается праздник девочек, который ласково называют Хина мацури (Hina Matsuri — праздник кукол Хина) или Момо-но секку (Momo-no Sekku — праздник цветения персиков).

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