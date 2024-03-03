Как в Японии отмечают праздник девочек Хина мацури

Март в Японии традиционно считается женским месяцем. 3 марта отмечается праздник девочек, который ласково называют Хина мацури (Hina Matsuri — праздник кукол Хина) или Момо-но секку (Momo-no Sekku — праздник цветения персиков).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии