Кондратьев: в нескольких районах Краснодарского края отражена атака дронов ВСУ

В нескольких районах Краснодарского края отражена массированная атака беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьевно в своем Telegram-канале, все БПЛА были успешно обезврежены силами ПВО.
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