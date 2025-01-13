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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Опрос от CI Games относительно местоимений в играх показал, что игроки хотят вид...

Опрос от CI Games относительно местоимений в играх показал, что игроки хотят вид...

Опрос от CI Games относительно местоимений в играх показал, что игроки хотят видеть классических мужчину/женщинуНедавно студия CI Games заявила о том, что что не будет интегрировать рейтинг DEI или социальную/политическую повестку в свои игры: источник#CI_Games.

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