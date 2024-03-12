Опасная диета: какая еда может привести к ревматоидному артриту

Бактерии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) сами начнут производить воспалительное вещество, которое в свою очередь повышает вероятность развития ревматоидного артрита (симметричное воспаление суставов: боли, отеки и покраснения, скованность движений, один из показателей — шишки и искривления на фалангах пальцев).
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