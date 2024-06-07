Фарминдустрия в России: как будет развиваться?

Эксперты отмечают, во всем мире фарма — это лидеры фондового рынкаФарминдустрия — новый драйвер развития российской экономики, или почему вместо воссоздания зарубежных лекарства нужно заниматься разработкой собственных инновационных препаратов.
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