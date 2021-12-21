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Коротченко рассказал, чем РФ ответит НАТО в случае игнорирования предложений Москвы

Коротченко рассказал, чем РФ ответит НАТО в случае игнорирования предложений Москвы

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что РФ создаст контругрозы в самых чувствительных для НАТО местах, если военный блок не согласится на предоставление письменных гарантий безопасности.

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