На Поклонной горе прошел вечер, на котором вспомнили подвиг отца Путина

На Поклонной горе в Москве прошел культурно-просветительский вечер, на котором вспоминали героический подвиг ветерана Великой Отечественной войны Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина.
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