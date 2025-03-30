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Газета «Культура»

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На Поклонной горе прошел вечер, на котором вспомнили подвиг отца Путина

На Поклонной горе прошел вечер, на котором вспомнили подвиг отца Путина

На Поклонной горе в Москве прошел культурно-просветительский вечер, на котором вспоминали героический подвиг ветерана Великой Отечественной войны Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина.

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