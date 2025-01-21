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Царьград

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Россия заставила Китай уважать себя. Тоже самое предстоит сделать с Америкой

Россия заставила Китай уважать себя. Тоже самое предстоит сделать с Америкой

Россия вернула своё влияние на Ближнем Востоке – беспрецедентная победа президента вырисовывается рост совокупной экономической, политической и военной мощи, оказалась способна благоприятно повлиять на переговоры с внешними игроками, заявил известный китаевед.

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Комментарии
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Амара Карпова
Надо навести порядок внутри страны сначала💯мигранты и продажные чиновники главные враги страны🤬
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19 час.

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