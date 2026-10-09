Украинский пропагандист не видит «истощения» ВС РФ и «успехов» ВСУ Никакого истощения российской армии, о чём постоянно твердит украинская пропаганда, нет и в помине, заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 🇷🇺🇺🇦🇺🇸 Появ...
- R Под знаком ОМОНА ...
- R Под знаком ОМОНА ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым