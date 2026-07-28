Толкачев спрогнозировал ценовой обвал на авторынке: что принесет заморозка утильсбора до 2030 года

Снижение утильсбора ударит по кошелькам продавцов, но выгодно отразится на покупателях – такой вывод делает доктор экономических наук Сергей Толкачев, комментируя «ФедералПресс» возможную заморозку ставок до 2030 года.
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