ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Толкачев спрогнозировал ценовой обвал на авторынке: что принесет заморозка утильсбора до 2030 года

Толкачев спрогнозировал ценовой обвал на авторынке: что принесет заморозка утильсбора до 2030 года

Снижение утильсбора ударит по кошелькам продавцов, но выгодно отразится на покупателях – такой вывод делает доктор экономических наук Сергей Толкачев, комментируя «ФедералПресс» возможную заморозку ставок до 2030 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии