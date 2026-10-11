Жизнь на освобожденных территориях 11 октября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Донецкое агентство новостей» 8:01 Владимир Сальдо поздравил аграриев Херсонщины с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «В этот праздничный день хочется склонить голову перед всеми, кто трудится на земле, выращивает урожай, собирает его и обеспечивает продовольственную программу как Херсонской области, так и всей России», — сказал губернатор.