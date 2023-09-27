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«Реал Сосьедад» без Захаряна победил «Валенсию» и вышел на пятое место в чемпионате Испании

«Реал Сосьедад» без Захаряна победил «Валенсию» и вышел на пятое место в чемпионате Испании

В Ла Лиге «Реал Сосьедад» добыл важные три очка на выезде, обыграв «Валенсию» — 1:0. Решающий гол на 32-й минуте забил нападающий Карлос Фернандес, который ворвался в штрафную и нанес точный удар в ближний угол.

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