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Щитов о сезоне КХЛ: «Не знаю, почему «Авангард» видят фаворитом. Есть те же «Ак Барс» и «Локомотив»

Бывший защитник клубов Fonbet КХЛ Никита Щитов поделился мнением о главных претендентах на Кубок Гагарина в следующем сезоне.

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